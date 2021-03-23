المنفي يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، ونائبه موسي الكوني، الثلاثاء، وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات وتحديداً في المساعدة لحماية الحدود الجنوبية والبحرية الليبية وتأمينها ومكافحة تدفق الهجرة غير شرعية.

ومن جانبها، رحبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، بمساعدة ليبيا من أجل النهوض بها حتى تتخطى هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة دعمها الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وكان محمد المنفي، قد وجه الشكر، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، إلى الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لليبيا، وإعادة فتح السفارة الفرنسية في طرابلس المقرر لها يوم الاثنين القادم.

وعقد المنفي ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني مباحثات مع ماكرون، الثلاثاء، في قصر الإليزيه، في أول زيارة لهما خارج البلاد منذ تلقدهما منصبهما.

وأكد المنفي في كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء، والذي تابعته “الساعة 24″، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك دعم مطلق لإعادة الاستقرار في ليبيا للوصول إلى انتخابات نهاية هذا العام.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: “نحن حقيقةً سعدنا بهذا اللقاء اليوم وكان دعما كبيرا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا عندما يكون من دولة مثل فرنسا”.

وأشار إلى أن الحديث الذي جرى بين الجانبين كان حديثا صريحا جدا ودعما حقيقيا، وتابع: تحدثنا عن المسار العسكري وإيقاف إطلاق النار والنقاط المشتركة في الاستقرار الذي لابد أن يكون في المنطقة.