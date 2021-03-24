لقاء مسئوليّْ زليتن لوضع حد لظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء

شهد ديوان بلدية زليتن -الثلاثاء- عقـد اجتماع ضـم أعضاء المجلس وعدد من مختاري المحـلات وممثل عن جهـاز الحرس البلدي ومدير مكتـب أوقاف زليتن ومسئولين من شركة الكهرباء، لبحث ظاهـرة سرقـة أسـلاك الكهربـاء بالمدينـة وإمكانيـة وضـع آلية للتصـدي لهـذه الظاهرة، بتكـاثف جهود المؤسسات ذات العلاقة في ذلك.

وخلُص الاجتمـاع لعـدة قرارات منها إخطار الشرطة الكهربائية عند فصل الكهرباء على الجهات وعند طرح الأحمال – تفعيل دور الحرس البلدي في التفتيش الدوري على محال الخردة – تركيز الخطاب الديني من خلال الأوقاف ومنابر الجمعة على التذكير بخطورة وحرمة التعدي على المال العام في هذا الشأن – تفعيل دور مختاري المحلات في تقديم النصح والشورى الاجتماعية كلٌ في نطاق محلته لمحاربة هذه الظاهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية