المتحدث باسم الرئاسة التركية: الإدارة الأمريكية أبلغتنا ترحيبها بسير العملية السياسية بليبيا

رحّب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، بالتقدم الحاصل في سير العملية السياسية وضمان الاستقرار في ليبيا عقب حصول حكومة الوحدة على ثقة مجلس النواب، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين قالن وسوليفان، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية مثل سوريا وليبيا والعراق ومكافحة جائحة كورونا.

وزعم البيان، أن قالن وسوليفان أكدا أهمية تعزيز علاقات التحالف بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية”.

وأكد الجانبان ضرورة السعي للبناء المشترك لحل القضايا الخلافية بين البلدين مثل منظومة صواريخ “S-400″، ومقاتلات “F-35”.، بحسب البيان الصادر.

وتعهد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال اجتماع لـ”الناتو” بمواصلة بلاده “دعم الاستقرار” في ليبيا ومواصلة مكافحة “حزب العمال الكردستاني” وباقي التنظيمات “الإرهابية”.

وقال تشاووش أوغلو، خلال الدورة الأولى لاجتماع لوزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، حسب تغريدة نشرها عبر “تويتر”، إن تركيا “ستواصل دعم إرساء الاستقرار في ليبيا”، كما صرح بأن “حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب تهديد كذلك بالنسبة إلى كل من العراق وسوريا”، مشددا: “سنستمر في كفاحنا ضد كل التنظيمات الإرهابية”.

كما أكد تشاووش أوغلو، نية تركيا استضافة مؤتمر عالي المستوى حول عملية السلام في أفغانستان.

وشدد وزير الخارجية التركي، على “أهمية تعزيز التضامن داخل حلف الناتو، وأخذ مباعث القلق الأمنية لكل حليف على محمل الجد، ومكافحة كل أشكال الإرهاب سويا”