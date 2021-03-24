رئيس المجلس الرئاسي يشيد بالدعم الفرنسي للعملية السياسية في ليبيا ويدعو لاستمرار التواصل لتحقيق الاستقرار في ليبيا

باريس 23 مارس 2021 ( وال )- أشاد رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” بالدعم التي قدمته الجمهورية الفرنسية للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة والتي انتجت سلطة تنفيذية موحدة.

وأكد ” المنفي ” في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ” مانويل ماكرون ” خلال زيارته إلى فرنسا اليوم الثلاثاء إن المباحثات التي أجراها رفقة النائب الثاني ” موسى الكوني ” مع الرئيس الفرنسي تناولت التطورات الايجابية التي شهدها الملف الليبي.

وأشار ” المنفي ” إلى أن النقاشات التي أجراها مع الرئيس ” ماكرون ” كانت صريحة وإيجابية، تناولت في مجملها مواصلة تقديم الدعم للمسار العسكري لأعاده الاستقرار في ليبيا وصولا إلى الانتخابات المرجوة نهاية شهر ديسمبر القادم.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إننا لمسنا دعما كبيرا من الرئيس الفرنسي للسلطة التنفيذية في ليبيا، داعيا في الوقت ذاته الى التواصل المستمر والدائم بين الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة لاستقرار الأوضاع في ليبيا. (وال- باريس) ر ت

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