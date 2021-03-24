“المنفي” و”الكوني” يلتقيان وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في باريس

باريس 23 مارس 2021 (وال)- التقى السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائبه السيد موسي الكوني اليوم الثلاثاء، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

اللقاء عقد في العاصمة باريس، بحث أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتحديدًا في المساعدة لحماية الحدود الجنوبية والبحرية الليبية وتأمينها، ومكافحة تدفق الهجرة غير الشرعية.

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، رحبت بمساعدة ليبيا من أجل النهوض بها، حتى تتخطى هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة دعمها الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا. (وال- باريس) ر ت

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