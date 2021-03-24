وزيرا خارجية أمريكا وإيطاليا يبحثان في بروكسل تطورات الأحداث في ليبيا

بروكسل 23 مارس 2021 ( وال ) – أجرى وزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو “، سلسلة مباحثات مع نظيره الأمريكي ” أنتوني بلينكن ” تناولت تطورات الأحداث السياسية والأمنية في ليبيا .

وقالت وكالة أنباء ( أكي ) الإيطالية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن المباحثات جرت بينهما على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت الوكالة أن من بين المواضيع التي تناولتها المباحثات الثنائية التي استمرت حوالي الساعة، العلاقات بين الولايات المتحدة وإيطاليا، والملف الليبي والمواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية ناتو. (وال- بروكسل) ر ت

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