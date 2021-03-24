مركز بنغازي الطبي: ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بكورونا ومن كل الأعمار

قال مركز بنغازي الطبي، الثلاثاء، إن إحصائية برج الأمل خلال عامي 2020 – 2021، تشير إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة جراء فيروس كورونا في الآونة الأخيرة وفي كل الأعمار، وزيادة في أعداد الدخول للبرج بأعراض متوسطة وشديدة.

وأوضح مركز بنغازي الطبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مركز الأمل سجل 388 حالة وفاة بفيروس كورونا في العامين الجاري والماضي.

ولفت إلى أن الثلاثة أشهر بالعام الجاري أي يناير وفبراير ومارس شهدت 77 وفاة و89 متعافيا، بينما سجل العام الماضي 1042 حالات شفاء إلى جانب 311 وفاة.

وبحسب المكتب الإعلامي بالمركز، فلا يزال برج الأمل يُقدم الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي covid-19، ويُقدم الرعاية الطبية لجميع نزلائه في أقسام العزل، والأقسام الإيوائية، وقسم العناية الفائقة منذ افتتاحه في مايو 2020 إلى هذه اللحظة.

ويضم برج الأمل عدد 67 طبيبًا، منهم 33 طبيبًا بقسم العناية الفائقة، وعدد 15 طبيبًا أمراض باطنية، وعدد 5 أطباء تغذية علاجية، وعدد 6 أطباء صيدلة، بالإضافة إلى فني مختبرات طبية، وعدد 5 أطباء مكافحة عدوى، وعدد 2 أطباء علاج وفني أشعة، وأما عناصر التمريض فأكثر من 50 ممرضًا، بحسب وكالة الأنباء الليبية.