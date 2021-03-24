صنع الله خلال اجتماعه برؤساء شركات النفط:  يجب اتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار كورونا

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا موسعاً برؤساء لجان الإدارة بجميع شركات القطاع، بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع الذي عقد أول من أمس الاثنين، حضره أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، جادالله العوكلي، وأبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ناقش العديد من النقاط الحيوية، أبرزها الميزانيات والموارد المالية للعام 2021 والتي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمالها، وخاصة عمليات الصيانة والتشغيل والمحافظة على استدامة الإنتاج، وتطوير البنى التحتية المتهالكة ببعض المواقع النفطية، من خطوط شحن النفط الخام، والكهرباء وغيرها من أعمال التطوير الأخرى بالحقول والموانئ النفطية، وتنفيذ المشاريع الهامة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وبحسب البيان، قدم مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة خالد أبو خطوة، إحاطة عن الوضع الحالي فيما يخص الوضع الوبائي وانتشار فيروس كوفيد المستجد، والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الشركات النفطية بكافة مواقعها للحد من انتشاره والسيطرة عليه.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد على ضرورة أن يتم اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر بجميع المواقع، ووضع سلامة العاملين في المقام الأول، واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً الصادرة عن المؤسسة والجهات المعنية بالدولة الليبية، لتفادي انتشار الإصابة واحتواء انتشاره قدر الإمكان.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمستخدمي قطاع النفط، وذلك لأهميته كونه المصدر الوحيد للدخل بالدولة الليبية.

ونوه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلى أن مستخدمي القطاع يقومون بأعمالهم بمختلف الحقول والموانئ النفطية وفي ظروف صعبة للغاية، لأجل تأمين الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني، وهم في أمس الحاجة للتحصين وللحماية.

كما وجّه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، والاستمرار في مراقبة وتقييم الوضع الوبائي بمناطق العمليات، وإعداد تقارير يومية بهذا الشأن، مع التشديد على توفير كافة مستلزمات الوقاية والاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بالفيروس، وأيضاً توفير الكمامات والمعقمات بجميع المواقع النفطية لشركات المؤسسة الوطنية للنفط، مع التشديد على الاهتمام بالمستخدمين بكافة المواقع بمختلف ربوع ليبيا، وتوفير المناخ الملائم لهم والدفع بهم وتحفيزهم، ليتسنى لهم القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.

وعلى هامش الاجتماع قدمت مدير عام مصحة النفط أمينة معكاف، عرضا مرئيا، قامت من خلاله بتقديم شرح وافٍ عن التصاميم والإنشاءات والمرافق المتعلقة بمشروع إنشاء مصحة النفط بنغازي، والخطوات المستقبلية التي ستتخذها لجنة الإدارة بالمصحة في الأيام المقبلة.

وعبّر فضل الله حتيتة رئيس لجنة الإدارة عن سعادته بهذه الزيارة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة ورؤساء لجان الإدارة لشركات المؤسسة والوفد المرافق، معبراً عن امتنانه للدعم الذي تقدمه المؤسسة الوطنية للنفط لها ولباقي شركاتها.

وفي ختام الاجتماع، تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر الجزيل للجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط على ضيافتهم لوفد المؤسسة وشركاتها، كما أكدوا على استمرار دعمهم الكامل لها وباقي شركات القطاع على جميع الأصعدة.