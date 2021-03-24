الأصابعة.. وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم إثر الإصابة بفيروس كورونا

ودعت مدينة الأصابعة في الجبل الغربي الدكتورة “أمل علي ارحيمة” طبيبة الأطفال الحامل بتوأم والأم لطفلة صغيرة، أثناء تأديتها لواجبها وعملها في مستشفى الأصابعة العام، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتقدمت إدارة مستشفى غريان المركزي التعليمي بأحر التعازي والمواساة إلى أهل وزملاء الدكتورة “أمل” البالغة من العمر 32 عاماً التي تم إسعافها إلى قسم العناية الفائقة في مستشفي غريان لتتم عملية انعاشها 3 مرات بعد أن تمكن منها المرض لكن دون جدوى، وفقاً لإدارة المستشفى.

وجاء في منشور إدارة مستشفى غريان أن الطبيبة الفقيدة “أمل ارحيمة” انضمت إلى قائمة طويلة من الأطباء، بعضهم شباب، الذين توفوا إثر إصابتهم بكورونا، والتي بدأت بوفاة الطبيب عيسى رمضان الأبيض، في شهر أغسطس الماضي كأول طبيب في ليبيا يتوفى جراء إصابته بفيروس “كورونا” في المنطقة.

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