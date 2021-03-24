المنتخبات العربية تحشد أسلحتها لحسم التأهل إلى أمم أفريقيا

تحشد جميع المنتخبات العربية أسلحتها المؤثرة من أجل خوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر أن تقام في الكاميرون.

وستُلعب مباريات الجولة الخامسة والجولة ما قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات يوم الأربعاء 24 مارس (آذار) الحالي، وتستمر على مدى أربعة أيام، ثم تجرى الجولة السادسة بداية من يوم الأحد المقبل.

وضمنت خمسة منتخبات حتى الآن التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، من بينها منتخبان عربيان، هما الجزائر حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة إضافة إلى تونس، كما تأهلت أيضاً منتخبات السنغال والكاميرون إضافة إلى منتخب مالي.

مصر بقيادة صلاح

ويواجه منتخب مصر منتخبي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بقيادة نجمه محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بحثاً عن نقطة التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا بشكل رسمي.

ويتواجد عدد من اللاعبين المحترفين في صفوف المنتخب المصري إضافة إلى محمد صلاح، وهم محمد النني ومحمود حسن تريزيغيه ومصطفى محمد وأحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي.

أما منتخب جزر القمر فيبحث أيضاً عن نقطة واحدة عندما يلعب أمام توغو، من أجل التأهل لأمم أفريقيا عن هذه المجموعة.

المغرب بقيادة بونو وزياش والنصيري

في موازاة ذلك، يوجد على رأس قائمة المغرب المدججة بالنجوم كل من ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية وصديقه في الفريق ذاته يوسف النصيري، إلى جانب نجم تشيلسي المتألق حكيم زياش. ويسعى هؤلاء المحترفون إلى حسم تأهل “أسود الأطلس” (منتخب المغرب) إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط وخلفه موريتانيا بخمس نقاط، ثم بوروندي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط وأفريقيا الوسطى بثلاث نقاط.

ويحتاج “أسود الأطلس” إلى نقطة واحدة للتأهل رسمياً إلى الـ “كان” (كأس أمم أفريقيا)، في حين يبحث المنتخب الموريتاني عن تحقيق الفوز على المغرب والاقتراب من التأهل رسمياً قبل الذهاب إلى أفريقيا الوسطى.

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السودان يبحث عن فرصة التأهل

كذلك يتمسك منتخب السودان بأمل ضعيف بالتأهل إلى أمم أفريقيا على الرغم من احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد ست نقاط خلف غانا وجنوب أفريقيا، اللذين حصدا تسع نقاط، حيث يحل السودان ضيفاً على ساوتاومي الأخير من أجل التمسك بآخر أمل للتأهل، قبل اللقاء الحاسم أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة.

ليبا تتمسك بالحلم

كما يريد المنتخب الليبي بقيادة لاعبه المحترف حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، التمسك بآخر حظوظه في التأهل على الرغم من احتلاله المركز الأخير في المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، وينافس منتخب غينيا الاستوائية الذي حصد ست نقاط، ثم منتخب تنزانيا الثالث برصيد أربع نقاط.

ويسعى المنتخب الليبي إلى تحقيق الفوز على تونس وانتظار نتيجة الصدام بين غينيا الاستوائية وتنزانيا في الجولة الخامسة، قبل لقاء الجولة الأخيرة خارج الديار ضد تنزانيا.

الجزائر تضم محرز

وحرص المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، على استدعاء نجوم “محاربي الصحراء” في مختلف الدوريات الأوروبية، على رأسهم رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، وإسماعيل بن ناصر متوسط ميدان “إيه سي ميلان” الإيطالي.