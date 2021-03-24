اللجنة القانونیة تدعو لمناقشة القاعدة الدستورية والمناصب السيادية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت اللجنة القانونیة في ملتقى الحوار السیاسي اللیبي البعثة الأممية بدعوة أعضاء الملتقى للانعقاد، وذلك من أجل مناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية وإطلاعهم على تطور عمل اللجنة القانونیة.

وقالت اللجنة، في بيان لها اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه، إن خارطة الطریق نصت على “أنه في حالة الضرورة، یلتئم ملتقى الحوار السیاسي اللیبي على اقتراح 25 عضوا من أعضائها أو بدعوة من البعثة الأممیة”.

وأكدت اللجنة أن 40 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السیاسي طالبوا بالتئام الملتقى في أوائل أبريل المقبل، لاتخاذ قرار بشأن القاعدة الدستوریة، واختیار المناصب السیادیة السبعة، وتحدید آلیة المراقبة التي سیتم استخدامھا لرصد إنجازات السلطة التنفیذیة الجدیدة حسب خارطة الطریق.

ورحبت بالتئام مجلس النواب ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في العاشر من مارس الجاري وفقًا لما جاء في خارطة الطريق، مذكرة «بأن رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات أفاد بأن هناك مهلة أقصاها بداية يوليو لوضع قاعدة دستورية ووضع التشريعات اللازمة مثل قانون الانتخابات، وإلا فإن الانتخابات لن تنعقد في وقتها المحدد».

وأوضحت اللجنة أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي الذي دعت «إليه في أوائل أبريل يجب أن يتخذ قرارًا بشأن (1) القاعدة الدستورية، (2) اختيار المناصب السيادية السبعة، (3) تحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق، وذلك استنادًا إلى دور اللجنة القانونية في متابعة عمل اللجنة الدستورية التابعة لكل من المجلسين ومراقبة مداولاتهما.

وأوصت اللجنة في بيانها بتحدید جدول زمني للعملیة الانتخابیة وكافة الاستحقاقات بالتنسیق مع المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة في موعدھا المقرر.