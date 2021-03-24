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التيجاني خلال تسلمه وزارة الداخلية ببنغازي: ساعون للوصل إلى الانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- جرت في بنغازي مراسم استلام وتسليم المهام بين وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بو شناف ووزير داخلية الوحدة الوطنية العميد خالد التيجاني.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد تم هذا الأمر في مشهد يجسد التداول السلمي للسلطة، ليعرب التيجاني عن سعادته بتسلمه مهام الوزارة من المنطقة الشرقية التي ستكون الرافد لكافة الليبيين.

وأشار التيجاني إلى أن الهدف هو إقامة دولة ديموقراطية تحت حكومة موحدة تجمع كافة الليبيين، وصولًا إلى انتخابات قادمة لبناء دولة الديمقراطية والشفافية، فيما ثمن بو شناف سعي الوزير لرأب الصدع بين كافة منتسبي الوزارة لبسط الأمن والأمان داخل ربوع الوطن.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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