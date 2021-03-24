برلماني إيطالي: روما ملتزمة بالسلام والمصالحة الوطنية في ليبيا

أكد بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، أن الموافقة بالإجماع في لجنتي الخارجية والدفاع الإيطاليتين على قرار تجديد بعثة إيريني الأوروبية تؤكد التزام إيطاليا بالسلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال فاسينو، في تعليق على الموافقة بالإجماع على القرار المتعلق بمهمة إيريني مع لجنة الدفاع: “إن هذا يأتي مع حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الفعالية الكاملة لبعثة مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الأممي على ليبيا”.

وأضاف “القرار يلزم الحكومة بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد تفويض البعثة، والتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والنشاط التدريبي لخفر السواحل والبحرية الليبي، فضلاً عن المشاركة في مراقبة الأمم المتحدة للسيطرة على وقف إطلاق النار”، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.