كوشير: إعادة إعمار ليبيا بحاجة إلى 450 مليار دولار

قدّر رئيس اتحاد مقاولي ليبيا عبد المجيد كوشير، بأن عملية إعادة الإعمار في ليبيا، تحتاج إلى 450 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة.

وأوضح كوشير خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، بأن ليبيا في حاجة إلى 3 ملايين عامل خلال فترة الإعمار.

وأشار رئيس اتحاد مقاولي ليبيا، إلى أن عمليات الاستثمار التي يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها أبرزها مشاريع النفط والإسكان والطرق والجسور وسكك الحديد داعيا الشركات المصرية في إعمار ليبيا لتكون لها الحصة الأكبر أمام الشركات المنافسة.

وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري إبراهيم عشماوي، العام الماضي، أن بلاده دشنت 10 مناطق لوجستية في منطقة السلوم لتعزيز الصادرات المصرية إلى ليبيا استعدادا لمرحلة الإعمار المنتظر وهي خطوة وصفها المراقبون بالمهمة إذ من المتوقع أن تسهل إمداد ليبيا بمواد البناء وغيرها من السلع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية