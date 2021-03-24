ليبيا الان

«الغرابلي»: هناك ثوار عانوا الويلات حتى لا تنكسر أحلام المواطنين في التنمية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الطاهر الغرابلي رئيس ما يسمى «المجلس العسكري صبراتة»، المنحل بقرار من فايز السراج، أن من وصفهم بـ«الثوار» عانوا الويلات حتى لا تنكسر أحلام المواطنين في التنمية، على حد وصفه.

وقال الغرابلي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هناك ثوار عانوا الويلات في سبيل إحقاق الحق وبناء الدولة ولازالوا يعانوا بذلوا الجهد الغالي والنفس والمال حتى لا تنكسر أحلام المواطنين في العدالة والتنمية المنشودة”، بحسب زعمه.

وأضاف “هناك ثيران لا انتماء سياسي لهم سرقوا ونهبوا وبلطجوا. أعاقوا قيام الدولة، أضروا بليبيا ومصلحة المواطن على وجه الخصوص هؤلاء أسأوا لرفاقهم وللوطن، أما أهلهم نجدهم يقدسونهم ويعززونهم فقد نصبوهم من أصحاب الوجاهة وقدموهم للمجالس والمناصب. فهل بهؤلاء تبنى الدولة”، وفقا لتعبيره.

الوسوم

الثوار الغرابلي المليشيات ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وانت متصور انك من الثوار ياخروف ممكن تكون ثرثار نعم او حتى صرصار ضار اما من الثوار فهذه اخر نكتة فالثائر الحق كما قال الشيخ محمد متولى الشعراوى يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبنى الامجاد .اما الثائر الخروف فيثور مثل الثور وينطح فى الحيط حتى تنكسر قرونه ويستمر مع الثيران فى الخبط فى الحيط حتى تتكسر قرونه بدون ان يحقق هدفه المنشود فى تحطيم الحائط فثوار الاخوان كان هدفهم تفتيت الدولة الليبية وجعلها فريسة للمحتل يامختل ياغراب البين

    رد

    • امثالك من المنافقين تجارتهم خاسرة كما وصفهم الله عز وجل فى قوله تعالى :-
      يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16)

      رد