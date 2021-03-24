«الغرابلي»: هناك ثوار عانوا الويلات حتى لا تنكسر أحلام المواطنين في التنمية

زعم الطاهر الغرابلي رئيس ما يسمى «المجلس العسكري صبراتة»، المنحل بقرار من فايز السراج، أن من وصفهم بـ«الثوار» عانوا الويلات حتى لا تنكسر أحلام المواطنين في التنمية، على حد وصفه.

وقال الغرابلي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هناك ثوار عانوا الويلات في سبيل إحقاق الحق وبناء الدولة ولازالوا يعانوا بذلوا الجهد الغالي والنفس والمال حتى لا تنكسر أحلام المواطنين في العدالة والتنمية المنشودة”، بحسب زعمه.

وأضاف “هناك ثيران لا انتماء سياسي لهم سرقوا ونهبوا وبلطجوا. أعاقوا قيام الدولة، أضروا بليبيا ومصلحة المواطن على وجه الخصوص هؤلاء أسأوا لرفاقهم وللوطن، أما أهلهم نجدهم يقدسونهم ويعززونهم فقد نصبوهم من أصحاب الوجاهة وقدموهم للمجالس والمناصب. فهل بهؤلاء تبنى الدولة”، وفقا لتعبيره.