أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن انطلاق دورة تدريبية للقضاة حول نزاعات الانتخابات في المجالس البلدية، اليوم الأربعاء.

وتنظم الدورة اللجنة المركزية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وتستمر على مدار يومين، بحسب بيان للجنة اليوم.

وتحتوي المادة التدريبية على توضيح المواد الخاصة بقانون (59) والقرارات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، لانتخابات المجالس البلدية بدورتها الثانية.

وتتضمن الدورة محاكاة للعملية الانتخابية باليوم الأول، أما اليوم الثاني فستتناول كلا من المعايير الدولية، وشفافية ونزاهة الانتخابات، والاعتراضات والطعون المتعلقة بسجل الناخبين وسجل الترشح، والطعون في النتائج، ومنهجية تناول القاضي لنتائج النزاع الانتخابي، وآثار حكم إلغاء النتائج وتكاليف العملية الانتخابية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا