ضبط 4 أشخاص يمتهنون بالاتجار بالمخدرات في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط 4 اشخص يمتهنون الاتجار بالمخدرات في عدة مناطق من طرابلس .

وحسب بيان للإدارة على صفحتها تمكن أفراد الإدارة فرع نالوت من القبض على شخص مقيم في سيناون واعتاد نقل وترويج المخدرات في نالوت بعد نصب كمين له.

وتم ضبط الجاني متلبسا وبحوزته سبع قطع من الحشيش المخدر ، وقد أعترف بما نسب إليه من اتهامات وأحيل إلي النيابة لإتمام الإجراءات.

كما تمكن عناصر فرع جنوب طرابلس من القبض على تاجر يروج للمخدرات على نطاق واسع في عين زارة وعثر بحوزته على كميات من الحبوب نوع ” روج ” و” أبتريل “، إضافة إلى 40 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

وفي منطقة زناته تم ضبط شخص يقوم بترويج أقراص الهلوسه وبحوزته “100 قرص” يشتبه في كونها من أقراص الهلوسه .

كذلك تم ضبط شخص آخر يقوم بترويج المخدرات بمنطقة سوق الجمعة وبحوزته “قطع من مخدر الحشيش” مختلفة الأحجام وخمور محلية الصنع بما يعرف شعبياً “بوخة” .