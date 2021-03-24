تواصل الحملة الوطنية ضد الالتهاب الكبدي الجيمي

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استمرار الحملة الوطنية ضد فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي في منطقة غدوة لليوم الرابع على التوالي بإشراف فريق من المركز.

وأوضح المركز، أن الحملة استمرت ليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس202‪1 م في عمليات سحب العينات من المواطنين داخل المنازل لكبار السن وكذلك للذين يعانون من أمراض تمنعهم من الحضور إلى مقر السحب بالتعاون مع مختار المحلة، كما تم إلقاء بعض المحاضرات التوعوية للأهالي المنطقة حول تعريف كامل بالفيروس وطرق انتقاله والوقاية منه وعلاجه للرجال والنساء كلاً على حدة.