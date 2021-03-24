«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرياح ستتسبب في ارتفاع الموج ليتراوح بين ثلاثة و3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة بالسحب، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من حين لآخر.

– الريح شمالية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2.50 متر.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة.

– الريح شمالية غربية، سرعتها بين 15 و25 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 وثلاثة أمتار، ويصل اليوم إلى 3.50 متر على ساحل بنغازي وشحات.

– البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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