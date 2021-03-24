المنقوش: نحتاج إلى نهج أكثر تنسيقًا لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا

ليبيا – نبهت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش للحاجة إلى نهج أكثر تنسيقًا لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن البعثة الأممية تابعته صحيفة المرصد، فإن موقف المنقوش جاء خلال لقاء جمعها بالمبعوث الأممي يان كوبيتش، مبينة أن هذا النهج يهدف إلى إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية، فيما تم الإشادة بدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليبيا خلال هذا الوقت الحرج.

بدوره جدد كوبيش استعداد المنظمة الدولية لحشد الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة الحكومة الليبية في مختلف المجالات، لضمان انتقال فعال إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية