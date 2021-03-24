آمنة أمطير: فرنسا عقدتها الوحيدة في ليبيا هي إخراج القوات التركية

زعمت آمنة أمطير، عضو المجلس الاستشاري عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أن فرنسا عقدتها الوحيدة في ليبيا هي إخراج القوات التركية، بحسب تعبيرها.

وقالت أمطير في مداخلة تلفزيونية، عبر قناة الجزيرة القطرية: “أعتقد أن مد الخطوط من قبل الحكومة الجديدة، مع الجميع، هو أمر مرحب به، ولكن أن تكون افتتاحيتنا مع فرنسا، فهذه مأساة كبيرة”.

وأضافت “فرنسا حاليا عقدتها الوحيدة، هي إخراج القوات التركية من ليبيا، أو إنهاء الاتفاق التركي الليبي فقط لا غير، وهناك ألاعيب أخرى سوف تقوم بها فرنسا”.

وتابعت “فرنسا تريد قتل الشعب الليبي، وعينها على الجنوب الليبي، فهي دولة فرنكوفونية تريد السيطرة على الدول الأخرى في القارة الأفريقية، فهي لها إرث استعماري طويل جدا في الجنوب الليبي وكذلك دول الطوق الجنوبي مثل النيجر ومالي”.

واستطردت “فرنسا هدفها استعماري فقط لا غير، وهي تريد إنهاء الاتفاقية الليبية التركية فقط لا غير، ولا تريد غير ذلك”.