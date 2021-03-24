المنفي: نثمن خطوات فرنسا الإيجابية تجاه ليبيا ومنها إعادة افتتاح سفارتها

ليبيا – ثمن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دور فرنسا الداعم للعملية السياسية التي أنتجت السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي أنتجت توحيد المؤسسات في ليبيا.

موقف المنفي جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه في باريس بنائبه موسى الكوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى الانتقال لآخر خطوة لتوحيد المؤسسات في ليبيا والشروع في الحديث عن المصالحة والنقاط التي تم الاتفاق عليها في الحوار السياسي.

وأكد المنفي أن المباحثات مع ماكرون كانت صريحة جدًا، وتضمنت المسار العسكري ووقف إطلاق النار والنقاط المشتركة في الاستقرار الذي لا بد أن يكون في المنطقة، مبينًا أن هذه النقاط يجب أن تفضي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأشاد المنفي بخطوات فرنسا الإيجابية المتضمنة إعادة افتتاح السفارة الفرنسية في الـ28 من مارس الجاري، والدعم المطلق لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا للوصول إلى انتخابات نهاية هذا العام، مبديًا تطلعه لاستمرار التواصل الدائم مع الجانب الفرنسي للوصول إلى النتائج المرجوة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية