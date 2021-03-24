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«مكافحة الأمراض»: 909 إصابات جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 993 مصابا، وتوفى 18 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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