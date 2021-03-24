منظمة حقوقية تطالب حكومة الوحدة باتخاذ موقف واضح حيال واقعة الحبوني

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تتابع بقلق بالغ مصير الرحالة، عبدالعالي الحبوني، بعد تضارب المعلومات بشأن مصيره، وذلك بعد اعتراض طريقه ظهر أمس الثلاثاء، عند بوابة العقربية قرب مدخل بلدة الجميل، ونحر جمله، بشهادة عميد بلدية الرجبان، عثمان الشعافي، الذي كان يرافقه بعد استقباله من قبل عدد من أهالي البلدة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنها تعرب عن شديد إدانتها واستنكاره لهذه جريمة النكراء التي أقدما عليها أحد الجماعات المسلحة المارقة وخارجة عن القانون، مطالبة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لكشف مصيره.

وحملت اللجنة، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته، كما طالب اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية حيال فرض الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة وحل تفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تتمتع بشرعية التباعيه لوزارة الداخلية.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ موقف واضح وصريح حيال هذه الجريمة النكراء، حيث تمثل هذه الجريمة تحدي كبير لحكومة الوحدة الوطنية في تحقيق التوافق الوطني والمصالحة الوطنية وضبط الأمن والاستقرار ومعالجة الملف الأمني وإنهاء سطوة وسيطرة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تمثل عقبه أمام تحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية والاجتماعية وتهدد الأمن والاستقرار الوطني والاجتماعي.