ليبيا الان

حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الأول

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعه الأول للعام 2021.

جاء ذلك صباح اليو الأربعاء، في ديوان الحكومة بالعاصمة طرابلس.

وأمس الثلاثاء، التقى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، الذي أكد له «إجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد».

وأطلع كوبيش الدبيبة على نتائج زياراته لعديد العواصم الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دوليًّا وإقليميًّا.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اامهم القرارات وليس الاجتماعات وكنت اتمنى ان يكون اول قرار تشكيل لجنة للافراج الفورى عن المعتقلين واخضاع جميع السجون لاشراف القضاء ومحاسبة اى مسئول عن سجون سرية بعد ذلك وايضا الافراج عن اسرى الحرب واعادة المهجرين الى مدنهم فورا ومحاسبة اى مطلوب منهم للعدالة

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