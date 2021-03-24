«مكافحة الأمراض»: 909 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 993 شخصا ووفاة 19 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (361).

واستلم المركز عدد (5832) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1490) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1810) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (468) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (207) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (60) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (78) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (854) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (105) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (33) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (120) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (38) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (1) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (158) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (222) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (129) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (39) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (4923) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (909) عينة موجبة لفيروس كورونا (709 جديدة + 200 مخالطة)، بينما بلغت نسبة حالات كورونا الموجبة (15.6 %)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 357 حالة جديدة

عدد 50 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 6 حالة جديدة

عدد 57 حالة مخالطة

3.الرياينة

عدد 11 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 20 حالة جديدة

5.ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 27 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 5 حالة جديدة

8.السواني بن ادم

عدد 8 حالة جديدة

9.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.ككلة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.وازن

عدد 3 حالة جديدة

12.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

13.بني وليد

عدد 16 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

14.الماية

عدد 10 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 7 حالة جديدة

16.الزاوية الغرب

عدد 17 حالة جديدة

17.الجفارة

عدد 6 حالة جديدة

18.باطن الجبل

عدد 7 حالة جديدة

19.الزاوية المركز

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

20.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

21.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

22.سبها

عدد 10 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

23.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

24.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

25.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

26.القبة

عدد 5 حالة جديدة

27.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

28.الزاوية الجنوب

عدد 6 حالة جديدة

29.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

30.رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

31.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

32.قصر بن غشير

عدد 32 حالة جديدة

33.درج

عدد 1 حالة جديدة

34.غريان

عدد 64 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

35.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

36.سرت

عدد 14 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

37.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

38.اجدابيا

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

39.السائح

عدد 14 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

40.فسانو

عدد 1 حالة جديدة

41.جادو

عدد 12 حالة جديدة

42.خليج السدرة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

43.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

44.الزنتان

عدد 36 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 993 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 710 حالة في طرابلس

2.عدد 30 حالة في السائح

3.عدد 1 حالة في تازربو

4.عدد 8 حالات في اجدابيا

5.عدد 93 حالة في مصراته

6.عدد 9 حالات في وازن

7.عدد 2 حالة في الكفرة

8.عدد 1 حالة في مسلاته

9.عدد 76 حالة في سبها

10.عدد 6 حالات في القلعة

11.عدد 27 حالة في الزاوية المركز

12.عدد 23 حالة في غريان

13.عدد 7 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 18 ) حالة الوفاة

1.عدد 12 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الجفرة

3.عدد 1 حالة في ترهونة

4.عدد 1 حالة في اجدابيا

5.عدد 1 حالة في وادي عتبة

6.عدد 1 حالة في زليتن

7.عدد 1 حالة في جنزور

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 154320

2.الحالات النشطة : 10325

3.المتعافين : 141413

4.الٍوفيات : 2582