لـ بوابة إفريقيا.. هدية: نطالب بالإسراع في تسمية المناصب السيادية

جدد عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، مطالبته بضرورة استكمال الاستحقاقات السياسية وتسمية المناصب السيادية في ليبيا.

وقال هدية في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”: “إنه ومن الضروري استكمال بنود الاتفاق السياسي بتسمية المناصب السيادية واستكمالا لبنود الاستحقاق السياسي”، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لا يمكن أن تقدم أي أعمال أو تعمل بأريحية الا بعد تسمية شخصيات جديده لهذه المناصب السيادية المهمة وخاصة مصرف ليبيا المركزي.

وأكد هدية، أن اختيار شخصيات جديدة لتقلد المناصب السيادية المهمة في الدولة يساعد في الاستقرار للدولة ويساعد على إنهاء الأجسام الموازية مما يحقق في النهاية وحدة الوطن ويساعد حكومة الوحدة في أداء مهمتها وتسهل عملية متابعتها ومراقبتها.

وشدد هدية، على ضرورة استكمال هذه الخطوة خلال فترة زمنية وجيزة، ومنع أي محاولة لإفشال أو عرقلة أو التشويش على تحقيق هذا المشروع بتسمية المناصب السيادية في ليبيا وقطع الطريق أمام المخربين ومن يحاول التشويش.