رئيس وزراء إيطاليا يزور ليبيا مطلع أبريل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي زيارته ليبيا في السادس أو السابع من شهر أبريل المقبل.

وقال دراغي إن بلاده تدعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مساعيها لإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، واحترام وقف إطلاق النار، حسب كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأضاف أن إيطاليا تدافع عن مصالحها الوطنية في ليبيا والبحر المتوسط، وتتعاون في المجال الأمني مع شركائها الاستراتيجيين.

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وعقب رئيس الوزراء الإيطالي: «إذا كانت هناك مصالح متضاربة، لا يجب أن يكون لدى إيطاليا شك في الدفاع عن مصالحها الوطنية ولا الخوف تجاه أي شريك».

وتابع: «أظهرت دائماً في حياتي استقلالا شديدا في الدفاع عن القيم الأساسية لأوروبا والأمة».

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