وزير الحكم المحلي: لا يمكن تحقيق  التحول إلى اللامركزية دون تمكين البلديات من تحصيل إيراداتها

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي أن أهم أولويات الوزارة في الفترة الحالية؛ “تفعيل نظام الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات”.

وقال «التومي»، في تصريح صحفي، رصدته «الساعة 24» إن “الإيرادات المحلية هي أساس نجاح التحول إلى اللامركزية، ولا يمكن تحقيق هذا التحول دون تمكين البلديات من تحصيل إيراداتها”.

وأوضح الوزير أن “الفريق الفني يعمل باستمرار لإجراء التعديلات الأخيرة على لائحة نظام الإيرادات المحلية التي ستُفعّل في أقرب وقت”.

وكان وزير الحكم المحلي قد صرح في وقت سابق إنه زار جهاز الحرس البلدي والتقى رئيس الجهاز ومدراء الإدارات والفروع والمراكز، واطلع على أبرز الاشكاليات التي تتعلق بنقص الموارد المالية التي لم تمكن الجهاز من تأدية مهامه، إلى جانب مشكلات أخرى تتعلق بالانقسام السياسي.

وقال إن “وزارة الحكم المحلي تطمئن كل منتسبي الحرس البلدي، بأنها ستسخر كافة الامكانيات لصالح الجهاز، وفرد الحرس البلدي هو مواطن ليبي وصديق للمواطن، ويعمل 24 ساعة من أجل تقديم الخدمات لصالح المواطنين، وسنعمل جميعاً من أجل وضع خطة توعوية للاستهلاك الصحيح.

وأكد أن جهاز الحرس البلدي، مهم وفاعل ولا يمكن أن تؤدي الوزارة مهامه دون هذا الجهاز، ولن نسمح نهائياً بما يضر بصحة المواطن، ويكفيه من المعاناة الغلاء.