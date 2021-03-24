طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها غريان ومصراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، منها 407 حالات في طرابلس.

وجاءت غريان ثانيًا بـ71 حالة، ثم مصراتة بـ63 حالة، و36 حالة في الزنتان، و33 حالة في زليتن، و32 حالة في قصر بن غشير، و28 حالة في بني وليد، و25 حالة في سرت، و20 حالة في السائح، و17 حالة في الزاوية الغرب، و12 حالة في كل من سبها وجادو، و11 حالة في الرياينة، و10 حالة في كل من الماية والقره بوللي، و9 حالات في الزاوية المركز، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

واكتشفت 8 حالات في كل من أجدابيا وسواني بن آدم، و7 حالات في كل من باطن الجبل وجنزور، و6 حالات في كل من الزاوية الجنوب والجفارة والمنشية الجميل، و5 حالات في كل من خليج السدرة والقبة والعجيلات والخمس، و4 حالات في كل من رقدالين وككلة، و3 حالات في كل من الغريفة وصرمان والشاطئ وترهونة ووازن، وحالتان في كل من مسلاتة والبوانيس، وحالة واحدة في كل من القلعة والعامرية وزلطن ودرج وتازربو والعزيزية وفسانو والرحيبات.

وتماثل للشفاء 993 مصابا، بينهم 710 حالة في طرابلس، و30 حالة في السائح، وحالة في كل من مسلاتة وتازربو، و8 حالات في أجدابيا، و93 حالة في مصراتة، و9 حالات في وازن، وحالتان في الكفرة، و76 حالة في سبها، و6 حالات في القلعة، و27 حالة في الزاوية المركز، و23 حالة في غريان، و7 حالات في الزنتان.

في حين توفى 18 مصابًا، منهم 12 حالة في طرابلس، وحالة في كل من الجفرة وترهونة وأجدابيا ووادي عتبة وزليتن وجنزور.

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