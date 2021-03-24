الملف الليبي على رأس مباحثات وزيرا خارجية إيطاليا وفرنسا في بروكسل

تصدر الملف الليبي، أجندة لقاء جمع وزيري خارجية إيطاليا وفرنسا في بروكسل، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

والتقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، صباح اليوم الأربعاء، في بروكسل نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش أعمال اليوم الثاني لرؤساء دبلوماسية الدول الاعضاء بحلف شمال الاطلسي (ناتو)، بحسب وكالة «آكي».

يأتي الاجتماع غداة زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي للعاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارة خارجية منذ توليه المنصب رسميا، وبعد أيام قليلة من استقبال الاخير لوزير الخارجية الإيطالي في طرابلس.

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