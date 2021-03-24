الشاطر: النوايا الخبيثة لم تتغير وباسم الوطن تسرق أحلام الاستقرار وقيام الدولة الموحدة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إنه إذا كان هناك صدق بالتوجه إلى انتخابات بعد 8 أشهر، فما لزوم ميزانية ضخمة اجتماعات بين لجان النواب والدولة في بوزنيقة وغيرهما؟.

الشاطر أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “ما يحدث سباق على مكاسب ومساومات رخيصة، النوايا الخبيثة لم تتغير وباسم الوطن تسرق أحلام الاستقرار وقيام الدولة الموحدة”.