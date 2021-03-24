«المشري» يلتقط صورة مع «الحبوني» بعد إطلاق «مجموعة الفار» سراحه

أفادت مصادر صحفية أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، قام باستلام الشاب الليبي عبد العالي الحبوني، من مجموعة المطلوب محمد بحرون الشهير بـ “الفار” بعد إطلاق سراحه إثر اختطافه أمس الثلاثاء ونحر جمله “رفيق السلام”.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة يظهر خلالها المشري، وهو يضع قدمًا على أخرى، وبجواره «الحبوني»، بعد إطلاق سراحه، في لافتة اعتبرها بعض المراقبين، محاولة من المشري للفت الأنظار تجاهه باعتبار له دورًا في إطلاق سراحه.

تجدر الإشارة إلى أن عميد بلدية الرجبان عثمان الشعباني، كان قد روى تفاصيل اعتقال الشاب عبد العالي الحبوني، الذي انطلق في رحلة سلام من امساعد إلى رأس اجدير، حيث كان يرافقه لحظة الاعتقال.

ونقل الصحفي عماد افنيك، عن الشعباني قوله إنه اعتُقل مع الحبوني من قبل عناصر كتيبة في بوابة العقربية، في أثناء توجههم إلى مدينة الجميل، بعد ترتيبات مع المكونات الاجتماعية هناك، وتم اقتيادهما إلى مدينة الزاوية، مضيفا أنهما تلقيا معاملة سيئة هناك.

وأكد الشعباني أن الجهة التي اعتقلتهما قامت بنحر جمل الحبوني، وبعد ضغوطات كبيرة تم الإفراج عنه، فيما تم الإبقاء على الحبوني.

وخلال اتصال الشعباني مع افنيك، أكد أن معلومات وردت إليه تؤكد الإفراج عن الحبوني، وأنه سيعود إلى مدينة الرجبان.

يذكر أن شعراء بلدية الرجبان استقبلوا الحبوني في مدينتهم يوم أمس خلال جولته بالجمل، قبل أن تخطفه المليشيات المسلحة التابعة للمهرب محمد بحرون الشهير “بالفار”.