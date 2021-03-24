كرموس: التواجد التركي العسكري في ليبيا كان بناءً على مذكرات تفاهم مع حكومة معترف بها دوليًا

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي بشدة لتركيا أن الأخيرة لم يكن لها وجود غير شرعي على الأراضي الليبية حسب زعمه.

كرموس قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن تدخل أنقرة في الشأن الليبي كان بناء على مذكرات تفاهم مع حكومة معترف بها دوليًا، وأن التواجد التركي العسكري كان تنفيذًا لتلك التفاهمات.

وأشار إلى أن ملتقى الحوار الليبي في جنيف أكد على عدم المساس بالتفاهمات والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق، خلال الفترة الانتقالية الجديدة، وأنه إذا قررت تركيا إخراج جيشها من ليبيا، فإن ذلك لن يخرج عن موافقة الحكومة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية