وزارة الداخلية تحظر بيع التجهيزات العسكرية والأمنية بالمحال الخاصة

حظرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عمل محال بيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية، معتبرة ما تقوم به «عمل مخالف للقانون»، ويعرض السلامة العامة لـ«الخطر».

وقالت الوزارة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذا العمل «من صميم الاختصاص السيادي للسلطة التنفيذية للدولة»، وشددت على أنه «لا يجوز للمحال الخاصة أن تقوم بهذا العمل».

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وحذرت من أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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