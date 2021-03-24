اللجنة العلمية الاستشارية: لقاحات كوفاكس ستصل إلى ليبيا في الأيام القريبة القادمة

ليبيا – كشف خبير الوبائيات وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا الدكتور حيدر السائح عن تعاقد ليبيا على توفير لقاحات من مبادرة كوفاكس بعد تونس مباشرة وسيصل في الأيام القريبة المقبلة عن طريق منظمة اليونيسيف.

السائح وفي حديث لبرنامج “LIVE” الذي بث على قناة “NEWS 218” أمس الثلاثاء، أوضح أن هناك جهود من رئيس الحكومة لتوريد عدد من اللقاحات بعد اتصاله بعدد من الشركات، متوقعًا وصولها قبل لقاحات كوفاكس.

وأشار إلى التعاقد على توريد 2.8 مليون جرعة من كوفاكس مقسمة على جرعتين، مشددًا على ضرورة تسجيل المواطنين في المنظومة الإلكترونية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية