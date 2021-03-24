الدبيبة: الحكومة ستعمل على توفير ظروف عمل أفضل للعمالة الفلبينية

ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة ستعمل على توفير ظروف عمل أفضل للعمالة الفلبينية.

جاء ذلك وفقًا لتغريدة نشرها الدبيبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال لقاء السفير الفلبيني لدى ليبيا ألمير كاتو.

وودع الدبيبة السفير الفلبيني، بعد أن أنهى فترة خدمته خلال عامين استمر فيهما في العمل من طرابلس حتى في أسوأ الظروف، بحسب قوله.

وطمأن الدبيبة العمال الفلبينيين قائلًا: “إننا في ظل حكومة موحدة سنعمل على أن تتوفر لهم ظروف عمل أفضل”، معربًا عن تقديره لمساهماتهم، خاصة في قطاع الصحة وتضحياتهم أثناء جائحة كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية