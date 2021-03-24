صنع الله يناقش وضع ميزانية لتنفيذ مشاريع 2021

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، رفقة رؤساء مجالس الإدارة التابعة للمؤسسة، الميزانيات التي يحتاجها القطاع لتنفيذ المشاريع الهامة للعام 2021.

وتضمن الاجتماع الموسع الذي عقد بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط، ببنغازي، إمكانية توفير الميزانيات اللازمة لتسيير عمليات الصيانة والتشغيل والمحافظة على استدامة الانتاج، وتطوير البنى التحتية المتهالكة ببعض المواقع النفطية، من خطوط شحن النفط الخام، والكهرباء وغيرها من أعمال التطوير الأخرى بالحقول والموانئ النفطية، وتنفيذ المشاريع الهامة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

إلى جانب ذلك، قيّم المجتمعون، الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا بمناطق العمليات والطرق الأنسب للوقاية منه، حيث شدد صنع لله على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر بجميع المواقع، ووضع سلامة العاملين في المقام الأول، واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً الصادرة عن المؤسسة والجهات المعنية بالدولة الليبية، لتفادي انتشار الإصابة.

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