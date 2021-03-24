الجنجان: احتجاز الميليشيات بمدينة الزاوية للرحال الحبوني يعكس خشيتها من مظلة الدولة

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي عبد الرحيم الجنجان أن حادثة احتجاز المليشيات للرحال الليبي عبد العالي الحبوني ونحر ناقته فور وصوله إلى منطقة العقربية جنوب مدينة الجميل غرب البلاد يعكس خشية المليشيات من مظلة الدولة.

الجنجان وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الأربعاء قال: “ما يحدث الآن من تسليم للسلطة، يسهم في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية والقضائية ولا يصب في مصلحة هذه المليشيات، التي وجدت نفسها مرفوضة محليًا ودوليًا”.

وأشار الجنجان إلى أن المليشيات لم يبق لديها الكثير من الأوراق، وتستهلك الآن في سلاحها الذي يستنزف يومًا بعد يوم، في ظل انحصار منابع تمويلها، مردفًا أن محاولتها عرقلة السلام في البلاد صارت معروفة للجميع.

الجنجان رأى أن نهاية فوضى المليشيات صارت قريبة خصوصًا عندما يتم الانتهاء من توحيد الأجهزة الأمنية وسيصبح بالإمكان السيطرة عليهم، وجعلهم يمثلون أمام القضاء بما اقترفوه من جرائم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية