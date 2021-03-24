الحويج يبحث اتفاقية تعاون اقتصادية واستثمارية مع بريطانيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا، الملفات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وناقش الطرفان سُبل تقديم الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بريطانيا إلى الحكومة الليبية في ملف الإصلاحات الاقتصادية والمساهمة في برامج التنوع الاقتصادي وإمكانية مراجعة وتعديل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار وكيفية الاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في إقامة المناطق الحرة وتطوير عمل المصارف الليبية.

من جهته أكد الحويج على ضرورة عودة الشركات البريطانية التي كانت تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالدولة الليبية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة.

وشارك في الاجتماع، مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة والمستشارة الاقتصادية بسفارة المملكة المتحدة البريطانية.

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