رئيس الحكومة الإيطالية: سأزور ليبيا مطلع الشهر القادم

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية تدعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، لإجراء انتخابات في مطلع ديسمبر القادم.

وأعلن دراغي، على أن أنه ينوي زيارة ليبيا مطلع شهر إبريل القادم، في أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية بقوله: “أنا نفسي سأزور ليبيا، أعتقد في 6 أو 7 أبريل، في جميع الأحوال في الأسبوع الأول من أبريل”.

وتأتي تصريحات دراغي، أثناء إلقاء كلمة له أمام البرلمان الإيطالي عن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماتها الأوروبية.

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