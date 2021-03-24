رئيس الحكومة الإيطالية: سأزور ليبيا مطلع الشهر القادم

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية تدعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، لإجراء انتخابات في مطلع ديسمبر القادم.
وأعلن دراغي، على أن أنه ينوي زيارة ليبيا مطلع شهر إبريل القادم، في أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية.
وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية بقوله: “أنا نفسي سأزور ليبيا، أعتقد في 6 أو 7 أبريل، في جميع الأحوال في الأسبوع الأول من أبريل”.
وتأتي تصريحات دراغي، أثناء إلقاء كلمة له أمام البرلمان الإيطالي عن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماتها الأوروبية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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