مجلس الدولة يناقش سبل إجراء الانتخابات في موعدها

ناقشت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، الإجراءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، حسب ما نصَّت عليه خارطة الطريق المُتفق عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حسب ما نشر المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية

– البعثة الأممية تعقد اجتماعا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الجمعة

– المنفي ونائباه يؤكدون لكوبيش التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي

ومن المقرر أن تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم، الجمعة المقبل، اجتماعًا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، وسيركز الاجتماع على «آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق»، كما سيطلع خلاله المبعوث الخاص أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن.

وأمس الثلاثاء، أوصت اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، بدعوة الملتقى للانعقاد من أجل مناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية للحل الشامل، موضحة أن إنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تتبقى عليه «خطوة واحدة» بعدما عاد الاختصاص في هذا الشأن إلى الملتقى لانقضاء المهلة المحددة بخارطة الطريق بـ60 يومًا للتوافق عليها من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

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