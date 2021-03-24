ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة وبيع الكوابل النحاسية في بنغازي 

أخبار ليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء أن أعضاء إدارة حماية الطاقة الكهربائية بنغازي تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكوابل النحاسية.

وأوضحت اللجنة الإعلامية في الشركة أن التشكيل مكون من شخص ليبي الجنسية ومجموعه من العمالة الوافدة المصرية.

وأكدت اللجنة الإعلامية أنه تم ضبط كمية كبيرة من الكوابل النحاسية بحوزة التشكيل العصابي المعدة للبيع في أماكن بيع الخردة وذلك في منطقتي حي السلام شبنة بمدينة بنغازي.

وأشارت اللجنة الإعلامية في الشركة العامة للكهرباء إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقوفين.