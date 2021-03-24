وزارة الداخلية تحذر “المحلات” من بيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أصحاب المحلات التي تقوم ببيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية، مؤكدة أن ما تقوم به هو عمل مخالف للقانون ويعرض السلامة العامة للخطر.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء :” تهيب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأصحاب المحلات التي تقوم ببيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية بأن ما تقوم به هو عمل مخالف للقانون ويعرض السلامة العامة للخطر، وهو من صميم الاختصاص السيادي للسلطة التنفيذية للدولة ولا يجوز للمحلات الخاصة أن تقوم بهذا العمل، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.