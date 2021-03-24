ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

24 March, 2021

قالت الشركة العامة للكهرباء ،اليوم الأربعاء ،إن أعضاء إدارة حماية الطاقة الكهربائية بنغازي تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكوابل النحاسية.

وأكدت اللجنة الإعلامية أنه تم ضبط كمية كبيرة من الكوابل النحاسية بحوزة التشكيل العصابي المعدة للبيع في أماكن بيع الخردة وذلك في منطقتي حي السلام شبنة بمدينة بنغازي.

وأوضحت اللجنة الإعلامية في الشركة أن التشكيل مكون من شخص ليبي الجنسية ومجموعه من العمالة الوافدة المصرية ،مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقوفين.