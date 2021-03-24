ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 March, 2021

قرّر المجلس البلدي سرت أعلان حظر التجول داخل النطاق الإداري للبلدية ،لغرض منع تفشي جائحة كورونا لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء ،من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا.

كما قرّرت البلدية وقف مختلف أنواع الأنشطة و التجمعات مهما كان سببها مثل الأعراص و المأتم في فترة الحظر و ستثني من ذلك سيارات الاسعاف و الصيدليات و العيادات العامة و الخاصة و محلات المواد الغذائية و الخضروات و المياه الصغيرة داخل الأحياء السكنية شرط الالتزام بالاجراءات و التدابير الاحترازية المعمول بها في مجابهة جائحة كورونا.