رئيس الوزراء اليطالي يبحث مع أردوغان تطورات الوضع في ليبيا وشرق المتوسط

ليبيا – أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي استعرض أمس الثلاثاء في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، في ضوء المجلس الأوروبي المقرر في يومي 25-26 من مارس الجاري.

المذكرة الصادرة عن رئاسة الوزراء في روما وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أشارت إلى أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الوضع في شرق المتوسط وفي ليبيا، وكذلك التحديات العالمية وأولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، كما تمت مناقشة العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف، وتم الإعراب عن القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في تركيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية