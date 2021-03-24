دي مايو: تحقيق الاستقرار في ليبيا مع التزام أكبر من واشنطن يمثل أولوية لروما

ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن تحقيق الاستقرار في ليبيا مع التزام أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية يمثل أولوية لإيطاليا.

دي مايو وفي نهاية اليوم الأول للاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطاليةأمس الثلاثاء، أضاف: إن الاجتماع كان فرصة للنقاش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأكد دي مايو أن ليبيا تعد أولوية لإيطاليا حيث يمكن أن تزداد تدفقات الهجرة، موضحًا أن استقرار ليبيا يعني وقف تدفقات الهجرة وتجنب خطر التطرف على بعد كيلومترات من السواحل الإيطالية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية