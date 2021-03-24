التاجوري: فترة إدارة الكبير للبنك المركزي “عشرية سوداء “

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي معاذ التاجوري أن فترة إدارة الصديق الكبير للبنك المركزي يمكن وصفها بـ”العشرية السوداء”.

التاجوري وفي تصريح لموزقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء أضاف: “بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، تمكنت جماعة الإخوان الممثلة في حزب العدالة والبناء، من السيطرة على مفاصل الدولة الليبية ومناصبها السيادية، من بينها البنك المركزي، إلى جانب أعلى سلطة رقابية في ليبيا، والمتمثلة في ديوان المحاسبة”.

وتابع: “بالرغم من تساقط رؤساء الوزراء، فإن محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ما يزالان في منصبيهما”، معللًا ذلك بأن التنظيم الإخواني لم يسمح بالاقتراب من هذين المنصبين.

التاجوري اختتم تصريحه بالقول: “10 سنوات من التغييرات السياسية والعسكرية، والصديق الكبير لا يتحرك من موقعه، ولكن اليوم بعد الاتفاق السياسي الجديد في ليبيا، اهتز عرشه وذلك بضغط مجلس النواب لإقالته، تنفيذًا لمخرجات الاتفاق السياسي القاضي بإعادة تسمية شخصيات جديدة لشغل المناصب السيادية”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية