الكوني: الحديث عن الملف الليبي سيكون عبر موقف أوروبي موحد

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن الحديث عن الملف الليبي خلال الفترة القادمة سيكون عبر موقف أوروبي موحد.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه الكوني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد الكوني أن الموقف الأوروبي الداعم سيكون مهما بالنسبة لليبيا خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف الكوني أن العديد من التحديات تواجه ليبيا خلال هذه الفترة، وأن ماكرون قدم تعهدا بالعمل المشترك على إيجاد فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إنشاء وحدات لحراسة الحدود.

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